Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Derbide yok!
Galatasaray'da sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda sağ arka adalesinde ağrı hisseden Ismail Jakobs'un sağlık durumu belli oldu.
Galatasaray, yapılan kontrollerin ardından Senegalli futbolcunun adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
25 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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