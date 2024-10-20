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Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Derbide yok!

Galatasaray'da sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Ismail Jakobs, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Derbide yok!

, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda sağ arka adalesinde ağrı hisseden Ismail Jakobs'un sağlık durumu belli oldu.

Galatasaray, yapılan kontrollerin ardından Senegalli futbolcunun adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

25 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. 

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