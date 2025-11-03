NTV.COM.TR

Jalen Brunson 31 sayı attı: Bulls'un yenilmezliği sona erdi

NBA'de New York Knicks, Chicago Bulls'u 128-116 mağlup etti.

Jalen Brunson 31 sayı attı: Bulls'un yenilmezliği sona erdi

'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Chicago Bulls, sezon başından beri çıktığı beş maçı da kazanmış ve 2021/2022 sezonundan sonra ilk defa bunu başarmıştı.

"Boğalar"ın gövde gösterisi ise New York Knicks deplasmanında sona erdi.

Ev sahibi ekip, Chicago Bulls'u 128-116 mağlup etti.

New York Knicks'te Jalen Brunson, attığı 31 sayıyla birlikte galibiyetin mimarı oldu.

Deplasman ekibinde ise Josh Giddey, 23 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle "triple-double" yapsa da bu performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

Jalen Brunson 31 sayı attı: Bulls'un yenilmezliği sona erdi - 1 New York City'nin uzunu Karl-Anthony Towns, karşılaşmayı 20 sayı ve 15 ribaund ile tamamladı.
Chicago Bulls kaybetmeyi unuttu

Chicago Bulls kaybetmeyi unuttu

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Chicago Bulls
  • Nba Doğu Konferansı
  • Nba
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...