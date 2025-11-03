Jalen Brunson 31 sayı attı: Bulls'un yenilmezliği sona erdi

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Chicago Bulls, sezon başından beri çıktığı beş maçı da kazanmış ve 2021/2022 sezonundan sonra ilk defa bunu başarmıştı.

"Boğalar"ın gövde gösterisi ise New York Knicks deplasmanında sona erdi.

Ev sahibi ekip, Chicago Bulls'u 128-116 mağlup etti.

New York Knicks'te Jalen Brunson, attığı 31 sayıyla birlikte galibiyetin mimarı oldu.

Deplasman ekibinde ise Josh Giddey, 23 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle "triple-double" yapsa da bu performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

