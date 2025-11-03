Jalen Brunson 31 sayı attı: Bulls'un yenilmezliği sona erdi
NBA'de New York Knicks, Chicago Bulls'u 128-116 mağlup etti.
NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Chicago Bulls, sezon başından beri çıktığı beş maçı da kazanmış ve 2021/2022 sezonundan sonra ilk defa bunu başarmıştı.
"Boğalar"ın gövde gösterisi ise New York Knicks deplasmanında sona erdi.
Ev sahibi ekip, Chicago Bulls'u 128-116 mağlup etti.
New York Knicks'te Jalen Brunson, attığı 31 sayıyla birlikte galibiyetin mimarı oldu.
Deplasman ekibinde ise Josh Giddey, 23 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle "triple-double" yapsa da bu performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
New York City'nin uzunu Karl-Anthony Towns, karşılaşmayı 20 sayı ve 15 ribaund ile tamamladı.
