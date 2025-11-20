Jalen Brunson döndü, New York Knicks kazandı
20.11.2025 10:51
Reuters
NBA'de New York Knicks, Dallas Mavericks'i 113-111 mağlup etti.
NBA'de sezona 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan New York Knicks, 4 galibiyet ve 11 mağlubiyeti bulunan Dallas Mavericks'in konuğu oldu.
Son saniyelerine kadar heyecanın sürdüğü maçta kazanan 113-111'lik skorla New York Knicks oldu.
Deplasman ekibinde bir haftalık aranın ardından sahalara dönen Jalen Brunson, attığı 28 sayıyla birlikte galibiyetin mimarı oldu.
Dallas Mavericks'te ise Naji Marshall ve D'Angelo Russell'ın gösterdikleri 23 sayılık performans mağlubiyetin önüne geçemedi.
Brandon Williams, takımının skoru eşitlemek için yaptığı organizasyonda hücum faul yaparak topun New York Knicks'e geçmesine sebep oldu.