Jamaika Milli Takımı'nın teknik direktörü istifa etti

Kuzey Amerika ülkesi Jamaika, bu sabah oynanan Dünya Kupası play-off maçında Curaçao ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya direkt katılım hakkını kaybetti.

Bu durum ülke çapında büyük üzüntüye yol açarken milli takımın teknik direktörü Steve McClaren istifa etti.

"BÜYÜK BİR ONURDU"

Ayrılık kararının ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki teknik adam, "Bu takıma liderlik etmek büyük bir onurdu. Ama futbol sonuçlara dayalı bir oyun ve bugün gol atmayı başaramadık. Bu da direkt katılım şansımızı elimizden aldı. Bir adım atmak her zaman liderin görevidir. Hesap vermek ve en iyi kararları almak da. Yaşadıklarımızı iyice analiz ettikten sonra istifa etmeye karar verdim. Bazen en iyi hamle yenilerin yol açmaktır. Taze bir nefesin bu takımı ileriye götüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF OYNAYACAKLAR

Jamaika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa kıtası dışında yer alan tüm ülkelerin katılacağı bir grupta play-off oynayacak.

Play-off etabı 2026 yılının mart ayında yapılacak.