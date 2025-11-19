Jamaika Milli Takımı'nın teknik direktörü istifa etti
19.11.2025 13:40
Reuters
Curaçao ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'na direkt olarak katılma şansını kaybeden Jamaika'da teknik direktör Steve McClaren istifa etti.
Kuzey Amerika ülkesi Jamaika, bu sabah oynanan Dünya Kupası play-off maçında Curaçao ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya direkt katılım hakkını kaybetti.
Bu durum ülke çapında büyük üzüntüye yol açarken milli takımın teknik direktörü Steve McClaren istifa etti.
"BÜYÜK BİR ONURDU"
Ayrılık kararının ardından ülke basınına açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki teknik adam, "Bu takıma liderlik etmek büyük bir onurdu. Ama futbol sonuçlara dayalı bir oyun ve bugün gol atmayı başaramadık. Bu da direkt katılım şansımızı elimizden aldı. Bir adım atmak her zaman liderin görevidir. Hesap vermek ve en iyi kararları almak da. Yaşadıklarımızı iyice analiz ettikten sonra istifa etmeye karar verdim. Bazen en iyi hamle yenilerin yol açmaktır. Taze bir nefesin bu takımı ileriye götüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
PLAY-OFF OYNAYACAKLAR
Jamaika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için Avrupa kıtası dışında yer alan tüm ülkelerin katılacağı bir grupta play-off oynayacak.
Play-off etabı 2026 yılının mart ayında yapılacak.
Steve McClaren, Jamaika Milli Takımı ile çıktığı 24 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.