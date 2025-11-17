James Harden üçlüğü kaçırdı, Boston Celtics son anda kazandı

NBA'de sezona 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle başlayan Boston Celtics, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan Los Angeles Clippers'ı konuk etti.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan 121-118'lik skorla Boston Celtics oldu.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown 30, Payton Pritchard ise 30 sayı attı.

Los Angeles Clippers'ta ise takımın yıldızı James Harden, maçın bitimine 2.6 saniye kala kullandığı 3 sayılık atışı kaçırdı ve maçı uzatmaya götüremedi. 36 yaşındaki oyuncu, karşılaşmayı 37 sayı, 8 asist ve 7 ribaund ile tamamladı.