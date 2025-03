James Palmer: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi büyük ama ben her maça aynı bakıyorum

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu James Palmer, Türkiye liginin Avrupa'nın en üst seviyesindeki organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.



Palmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liginin Avrupa’nın en üst seviyedeki liglerinden biri olduğunu ifade ederek, "Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) takımları var ve rekabet seviyesi oldukça yüksek. Ayrıca, takımlardaki yabancı oyuncu sayısının artması da rekabeti daha da güçlendirdi." dedi.



Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olma sürecini değerlendiren Palmer, "Açıkçası, yaz aylarında böyle bir fırsat doğduğunda seçeneklerimi değerlendirdim ve doğru bir karar olduğuna kanaat getirdim. Burada olacak oyuncular ve antrenörle olan iyi ilişkim ve geçtiğimiz sezon Türkiye liginde oynamış olmam gibi birçok faktör etkili oldu. Bu sayede, beni nelerin beklediğini zaten az çok biliyordum." ifadelerini kullandı.



"HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK"



Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan ABD'li basketbolcu, "Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi üst seviyede bir turnuvada oynamak benim için her şey demek. Nerede oynarsam oynayayım, ister ABD’de, ister başka ülkede, her zaman en üst seviyede mücadele etmek istiyorum. Basketbol Şampiyonlar Ligi de üst düzey bir organizasyon. Hedefim şampiyon olmak. Buraya takıma olabildiğince fazla galibiyet kazandırmaya geldim ve sezon boyunca da bunun için mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Unicaja ekibiyle 5 Mart Çarşamba günü yapacakları maça değinen Palmer, "Sadece antrenörümüzün bizim için hazırladığı maç planını en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Unicaja’nın çok iyi bir takım olduğunu ve BCL’de her zaman ileri turlara kalma alışkanlıkları olduğunu biliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat ama biz de buna hazırız. Genellikle bu tür maçlara odaklanarak hazırlanırım." değerlendirmesinde bulundu.