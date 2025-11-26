Jamie Vardy'nin evi soyuldu

38 yaşındaki Jamie Vardy, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Leicester City'den ayrılıp Serie A ekibi Cremonese'ye transfer olmuştu.

İngiliz oyuncu, kariyerini daha rahat devam ettirmek amacıyla eşi Rebekah Vardy ile birlikte İtalya'nın Salo bölgesinde bulunan bir villaya taşınmıştı.

Daily Mail'in haberine göre Vardy'nin evi, bir çete tarafından soyuldu.

80.000 DOLAR KAYBETTİ

İtalyan polisinin ifade ettiğine göre saldırganlar, tecrübeli oyuncunun evinden toplam 80.000 dolar değerinde saat, para ve değerli mülk çaldı.

Villanın pencerelerini kırarak eve giriş yapan soyguncuların, Vardy'yi sürekli olarak takip ettiği ve oyuncu AS Roma deplasmanı için Roma'ya seyahat ettiğinde de operasyona başladıkları belirtildi.

Soygun sırasında Rebekah Vardy evde bulunmazken, çiftin çocuklarına dadılık yapan bakıcı içerideydi.