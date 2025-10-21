Jannik Sinner, Davis Cup'tan çekildi!

"KOLAY BİR KARAR OLMADI"



18-23 Kasım 2025 tarihinde İtalya'da düzenlenecek olan Davis Cup'a katılamayacağını açıklayan Jannik Sinner, kararını şu sözlerle duyurdu: "Turnuvadan çekilmek kolay bir karar değil, ancak Avustralya Açık için hazırlanmanın benim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Belki öyle gözükmeyebilir ama bir haftalık çalışma bile büyük fark yaratabilir."



"BUNA EKİBİMLE BİRLİKTE KARAR VERDİK"



Çekilme kararını tek başına vermediğini söyleyen İtalyan raket, "2023 ve 2024 yılında Davis Cup'ı kazandık. Bu yıl katılmamam konusundaki kararı da ekibimle birlikte aldık. Servis atışlarımın gelişmesi için çok çalışıyoruz, böyle bir ekiple çalışabiliyor olmak benim için büyük şans. Şimdi ise önümde çok büyük turnuvalar var." ifadeleriyle açıklamasına son verdi.

