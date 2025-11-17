Japonya Teknik Direktöründen Tomiyasu açıklaması

Takehiro Tomiyasu, 31 Ağustos 2021 tarihinde 18.60 milyon euro bonservis bedeliyle Bologna'dan Arsenal'a transfer olmuştu.

"Topçular" ile birlikte 84 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibindeki son iki sezonu sakatlıkların gölgesinde geçmişti.

Japon futbolcu, 2024/2025 sezonunda sadece bir maça çıkabilmiş ve 4 Temmuz 2025 tarihinde Arsenal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

O günden beri serbest oyuncu statüsünde bulunan Tomiyasu'nun milli takımda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, Japonya Milli Takımı'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu'dan konu hakkında açıklama geldi.

"2026 DÜNYA KUPASI'NDA TAKIMDA YER ALABİLİR"

Japonya'nın Bolivya ile yarın (18 Kasım 2025) oynayacağı hazırlık mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenleyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, Tomiyasu'nun takımdaki rolü hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi: "Cevap çok basit, bence futbola dönmeyi başaracak. Eğer iyi bir formda olursa 2026 Dünya Kupası'nı kazanma yolunda bize yardımcı olabilir. Onunla sürekli temas halindeyiz. Tedavi sonrası nasıl geri döneceğini bilmiyorum ama iyi bir performans gösterirse onu takımımda görmek isterim."

Tomiyasu, şu ana kadar toplam 42 defa Japonya Milli Takımı'nın formasını giydi. 27 yaşındaki oyuncu, ülkenin 2022 Dünya Kupası'ndaki kadrosunun da temel yapı taşlarından biriydi.