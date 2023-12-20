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Japonya'da futbol liglerinde sezon başlama tarihi değişiyor

Japonya'da futbol liglerinde sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak.

Japonya'da futbol liglerinde sezon başlama tarihi değişiyor

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Futbol Ligi (J.League) Yönetim Kurulu, liglerde sezonun 2026'dan itibaren ağustos ayında başlayacağını bildirdi.

Japonya, yerel futbol liglerinin sezon başlangıç tarihlerini, Avrupa ve Asya futbol ligleri ve turnuvalarıyla uyumlu hale getiriyor.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYORDU

J1, J2 ve J3 liglerindeki toplam 60 kulübün geçen hafta ele aldığı değişiklik tasarısına yönelik karar kamuoyuna açıklandı.

J.League Yönetim Kurulu, yerel futbol sezonların alışılagelen şubat başlangıcının 2026 yılı itibarıyla ağustos ayına çekildiğini duyurdu.

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