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Japonya'yı eleyen Brezilya finale kaldı

Voleybol'da Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya, Japonya'yı yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Japonya'yı eleyen Brezilya finale kaldı

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında , 'yı 3-2 mağlup etti.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanan karşılaşmayı hakemler Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri) yönetti.

Brezilya 23-25, 25-21, 25-18, 19-25 ve 15-8'lük setlerle maçı kazandı.

Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

VNL'de üçüncülük maçı yarın TSİ 17.00'de, final ise TSİ 21.00'de oynanacak.

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