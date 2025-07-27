Japonya'yı eleyen Brezilya finale kaldı

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 mağlup etti.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanan karşılaşmayı hakemler Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri) yönetti.



Brezilya 23-25, 25-21, 25-18, 19-25 ve 15-8'lük setlerle maçı kazandı.



Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.



VNL'de üçüncülük maçı yarın TSİ 17.00'de, final ise TSİ 21.00'de oynanacak.