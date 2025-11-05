Jayden Oosterwolde, "Kulağını neden duvara dayadın?" sorusunu cevapladı: "Tırmanmaya çalışıyordum"

Soru: "Fenerbahçe'de kısa sürede yabancılardan bayrak oyunculardan biri oldu. Büyük sakatlıktan gelip güçlü bir şekilde geri döndü. Bu konu hakkında ne yorum yapar?"

Jayden Oosterwolde: "Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun bir sakatlık yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var. Döndüğümden bu yana oynuyorum. İstediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum."

“SKRINIAR İYİ BİR LİDER”

Soru: "Kaptanın Skriniar ile oynamak senin için ne ifade ediyor? Kendisiyle maç hakkında konuştunuz mu?"

Jayden Oosterwolde: "Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizim için önemli. Birlikte oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. İyi bir lider. Maçı henüz konuşmadık ama konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz iyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum."