Jayden Oosterwolde, "Kulağını neden duvara dayadın?" sorusunu cevapladı: "Tırmanmaya çalışıyordum"
05.11.2025 21:48
Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Viktoria Plzen maçı öncesinde konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Hollandalı futbolcunun sözleri:
Soru: "Beşiktaş derbisi sonrası soyunma odasında kulağını duvara yasladığın fotoğraf vardı. Orada ne yapıyordun?
Jayden Oosterwolde: “Fotoğraf çekildiği sırada yukarıya tırmanmaya çalışıyordum. Sanki kulağımı duvara dayıyor gibi göründü. Öyle değil.”
Soru: "Fenerbahçe'de kısa sürede yabancılardan bayrak oyunculardan biri oldu. Büyük sakatlıktan gelip güçlü bir şekilde geri döndü. Bu konu hakkında ne yorum yapar?"
Jayden Oosterwolde: "Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun bir sakatlık yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var. Döndüğümden bu yana oynuyorum. İstediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum."
“SKRINIAR İYİ BİR LİDER”
Soru: "Kaptanın Skriniar ile oynamak senin için ne ifade ediyor? Kendisiyle maç hakkında konuştunuz mu?"
Jayden Oosterwolde: "Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizim için önemli. Birlikte oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. İyi bir lider. Maçı henüz konuşmadık ama konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz iyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum."
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde, Benfica maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştı.