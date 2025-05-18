Jeremie Frimpong Liverpool'da

Kırmızılar bu transfer için Alman ekibine 35 milyon euro ödeyecek. Hollandalı oyuncu Liverpool'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



24 yaşındaki sağ bek bu sezon 48 maçta 5 gol 9 asistle oynadı. Frimpong geçen sene Bundesliga şampiyonu olan Leverkusen'de sergilediği 14 gol 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.