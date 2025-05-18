Jeremie Frimpong Liverpool'da
Liverpool yeni sağ bekini Bundesliga'da buldu. Premier League şampiyonu Bayer Leverkusen'de forma giyen Jeremie Frimpong'la anlaştı.
Jeremie Frimpong, Liverpool'a imza attı.
Kırmızılar bu transfer için Alman ekibine 35 milyon euro ödeyecek. Hollandalı oyuncu Liverpool'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
24 yaşındaki sağ bek bu sezon 48 maçta 5 gol 9 asistle oynadı. Frimpong geçen sene Bundesliga şampiyonu olan Leverkusen'de sergilediği 14 gol 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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