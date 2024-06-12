Jerry West kimdir? NBA logosuna ilham vermişti

NBA logosunun efsane figürü Jerry West hayatını kaybetti. NBA'in ikonik logosunda silueti kullanıldığı için 'The Logo' olarak bilinen NBA efsanesi Jerry West 86 yaşında yaşamını yitirdi.



JERRY WEST KİMDİR?



28 Mayıs 1938 tarihinde dünyaya geldi.



West'in Los Angeles Lakers'ta 1960 yılında NBA draftında ikinci sıradan seçilerek başlayan parlak bir kariyeri oldu.



Kısa sürede göze çarpan bir oyuncu haline gelen West, çaylakken maç başına 17,6 sayı, ikinci sezonunda ise 30,8 sayı ortalamasına ulaştı.



14 yıllık kariyeri boyunca her yıl All-Star takımına seçildi ve bir NBA şampiyonluğu kazandı.



West daha önce Los Angeles Lakers'ta oynamış ve Clippers'ta yönetici olarak çalışmıştı.



