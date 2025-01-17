Jesus, 90 milyon euro ödenen Neymar'ı kadro dışı bıraktı

Brezilyalı yıldız Neymar'ın kariyerindeki düşüş devam ediyor.

Çapraz bağı koptuktan sonra 13 ay sahalardan uzak kalan Neymar, eski kondüsyonunu yakalamakta zorlandı.

"O ARTIK BİLDİĞİMİZ NEYMAR DEĞİL"



Yıldız futbolcuyu kadro dışı bırakan teknik direktör Jorge Jesus, "O artık bildiğimiz Neymar değil. Eski seviyesinin çok uzağında. Bu yüzden artık bizimle olmayacak." dedi.

2023 yazında 90 milyon euro'ya transfer olduğu Al Hilal ile temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı'nın, futbola başladığı Santos'a dönmesi bekleniyor.