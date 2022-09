Jesus'tan Arda Güler açıklaması: Fiziksel olarak çok güçlü değil

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0'lık farklı skorla geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, "Asıl olan çok oyuncuyla değil, az oyuncuyla savunma yapmak, takımım da bunu en işi şekilde yaptı. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık, bu kolay değil." dedi.



Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, takımının yine iyi bir maç çıkardığını ve ilk yarım saatte 2 gol bulmalarına rağmen zor bir maç olduğunu belirterek, maçı şöyle değerlendirdi:



"Çünkü rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontraya çıkabilen bir takım. Ama benim takımım defansif anlamda yine kuvvetliydi, oyuncularımız görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Asıl olan çok oyuncuyla değil, az oyuncuyla savunma yapmak, takımım da bunu en işi şekilde yaptı. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık, bu kolay değil. Yapmamız gereken yola ve çalışmalarımıza devam etmek, daha da iyi olmak. Halen daha iyi olmaya yolumuz var. Milli takım arası var, takımımız 3 gün aranın ardından çalışmalarına devam edecek."



"DOĞRU YOLDAYIZ, HENÜZ HİÇ BİR ŞEY KAZANMADIK"



Fenerbahçeli oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum aynı zamanda taktiksel durumla da bağlantılı. Oyuncularımız hafta boyunca yoğun çalışıyorlar, antrenmanlarda en iyisini yapıyorlar ki maçlarda en iyi şeyi yaratabilelim. Doğru yoldayız, henüz hiçbir şey kazanmadık, hedeflerimiz duruyor. Doğru yolda doğru şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.



Farklı oyuncuların skora katkı vermesiyle ilgili de Jesus, "Kadrodaki bütün oyuncular aynı şekilde çalışıyor. Biz tek fikir doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rennes maçında oynayan sadece 3 oyuncu ilk 11'deydi. Bu takımın çok yönlü performans sergilemesini sağlıyor. Bugüne kadar sadece bir oyuncumuz ilk 11'de sahaya çıkmadı o da İrfan Can Eğribayat. Onun dışında her oyuncumuz ilk 11'de çıktı. Bu da takımı daha motive ediyor." diye konuştu.



Takımda eksik olarak ne gördüğü sorulan Portekizli teknik adam, "Sahada uygulamak istediğimiz fikirler arasında hala çok gelişecek şeyler var. Takımı da istekle, daha fazla antrenmanla, daha fazla çalışarak, iyi iletişimle, daha iyi hale getirebiliriz. Bireysel olarak oyuncular geliştiği zaman takım da gelişiyor. Milli takıma 5 oyuncumuz gidiyor, bu da çalışmalarının meyvesi. Her zaman daha iyi olabiliriz." ifadelerini kullandı.



"İSMAİL FİZİK KALİTESİ ÇOK ETKİLEYİCİ BİR GENÇ OYUNCU"



Jorge Jesus, 12 farklı oyuncudan 20 gol bulunması ve sakatlığın az olmasıyla ilgili de, sakatlıkların özellikle 3 günde bir maç yapan takımlarda daha sık olduğuna işaret ederek, "Bizim takımımız daha az maç yapan diğer takımlara kıyasla sakatlığa daha yatkın. Ama bunu engellemek için teknik ekip ve sağlık ekibimiz çok çalışıyor. Sadece Luan Peres var, geçtiğimiz maç kale direğine çarpmıştı. İşler iyi gidiyor şu an ama böyle olmadığı zamanlar da olacaktır. Sakatlık futbolun bir parçası. Milli araya giriyoruz, sakatlık ihtimali olabilir ama umarım oyuncularım sağlam bir şekilde geri dönerler." diye konuştu.



İsmail Yüksek'in milli takıma çağrılmasıyla ilgili konuşan Jesus, "İsmail fizik kalitesi çok etkileyici bir genç oyuncu. İyi maçlar çıkardı. Diğer takımlar da milli takım da kalitesini gördü. Ama kendisi de iyi çalışmalı." şeklinde görüş belirtti.



"ARDA FİZİKSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ DEĞİL"



Arda Güler ile ilgili soruyu da yanıtlayan Jesus, şunları dile getirdi:



"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."