Jhon Duran: Bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Duran, transfer sürecini ve Fenerbahçe’yi seçmesinin detaylarını anlattı. Teknik direktör Jose Mourinho, takım arkadaşları ve taraftarlar ile ilgili de açıklamalarda bulundu.



İlk olarak duygu ve düşüncelerini aktaran Jhon Duran, “Burada olduğum için çok mutluyum, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir teknik direktörümüz ve çok iyi futbolcularımız var. Taraftarlarımızın gerek sokaklarda gerekse sosyal medyada göstermiş oldukları sevgi benim için çok önemliydi. Bir an önce takımımızın hedeflere ulaşmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.



"BANA GÖSTERİLEN SEVGİYE KARŞILIK VEREBİLMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Kariyer yolculuğunu anlatan Duran, “Kariyerimde hep güzel yerlerde ve güzel kulüplerde oynadım. Genel olarak futbolun hep çekişmeli olduğu liglerde mücadele ettim. Futbola Envigado altyapısında başladım, çok küçüktüm ama orada tecrübeli takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha sonra ABD’ye gittim, orada kısa bir süre geçirdim ama kariyer anlamında bana çok tecrübe kattığını düşünüyorum. Ardından İngiltere’ye gittim. İngiltere’de kariyerimin en önemli anlarını geçirdim. Orada çok şey öğrendim, güzel tecrübeler yaşadım. Sonra Arabistan’a gittim ve şimdi de buradayım. Burada bana gösterilen sevgiye karşılık verebilmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.



"ÇEKİŞMELİ BİR LİGDE, ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIM"



Fenerbahçe’ye transfer sürecine de değinen Kolombiyalı golcü, “Farklı ülkelerden teklifler vardı ama ben buraya gelmek istedim. Kulübümüzün projesini, teknik direktörümüzün hedeflerini duyduktan sonra buraya geldim. Çekişmeli bir ligde yer alarak, şampiyonluk için savaşacağım. Türkiye Ligi önemli bir lig, ayrıca takım olarak Şampiyonlar Ligi’ne de katılmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya gelmemin en iyi seçenek olacağını düşündüm ve vermiş olduğum karardan dolayı da çok mutluyum” şeklinde konuştu.



"DIEGO CARLOS, İYİ BİR TAKIM ARKADAŞI"



Aston Villa’dan takım arkadaşı olan Diego Carlos ile ilgili de Duran, “Fenerbahçe’ye gelmeden önce onunla çok fazla konuşmadım ama geleceğim belli olduktan sonra konuştum ve ‘Beni karşılamaya hazır mısın, ben geliyorum’ dedim. Kendisi her zaman benim için çok iyi bir takım arkadaşı oldu. Birlikte oynadığımız dönemde de bana çok fazla şey öğretti. Onun burada olması benim buraya hızlı bir şekilde alışmama da yardımcı oluyor. Kendisi iyi bir takım arkadaşı” dedi.



"JOSE MOURİNHO DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNİK ADAMLARINDAN BİRİ"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan övgüyle bahseden Kolombiyalı oyuncu, “Kendisi ile iletişimimiz ben buraya gelmeden, Kolombiya’da iken başladı. Kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Benim buraya gelmemi istedi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden bir tanesi. Onunla çalışıp çok fazla şey öğrenecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Belirtmiş olduğum gibi benim için dünya tarihinin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Şimdiye kadar benim çalıştığım en büyük teknik direktör” ifadelerini kullandı.



"BANA GÖSTERİLEN İLGİ VE SEVGİDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"



Çok iyi karşılandığının altını çizen başarılı oyuncu, “Takım arkadaşlarımla gayet iyi bir ilişkim var. Bazıları için çılgın bile diyebilirim ama onların burada beni karşılama biçimi çok hoştu. Aynı zamanda genç oyuncuların saçları kesiliyordu. Bu Kolombiya’da da var olan gelenektir. Burada olduğunu bilmiyordum. Bizim için de çok eğlenceli anlardı. Onlarla takım arkadaşı olduğum için çok mutluyum. Bana göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Umarım en kısa sürede saha içerisinde de birbirimize alışıp, güzel başarılar elde ederiz” diye konuştu.



19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayan Jhon Duran, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



“Sosyal medyada taraftarlarımızla ilgili çok video görmüştüm. Öncelikle onların Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutluyorum. Bu büyük kulübün, bu kadar büyük ve tutkulu taraftarları olduğunu bilmek çok güzel. Bu sezonla ilgili bizler ne istediğimizi biliyoruz. Her şeyden önce şampiyonluk için savaşacağız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ki sezon bittiğinde hem onlar hem bizler mutlu olalım.”