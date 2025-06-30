Jhon Duran için fitili ateşlediler: "Fenerbahçe'nin Osimhen'i olacak | Ronaldo, ondan memnun değildi"

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak başarı parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Transferde henüz sessizliğini koruyan sarı-lacivertliler, Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



Suudi Arabistanlı gazeteciler; Jhon Duran transferinin detaylarını, Al-Nassr sürecinde yaşananları ve Kolombiyalı yıldızın Fenerbahçe'ye neler katabileceğini ntv.com.tr'ye açıkladı.



İşte yapılan yorumlar:



"KİRALIK OLARAK FENERBAHÇE'YE GİDECEK"



Abdalaala Hussein Sakair: "Duran'ın Al-Nassr'da mutlu olmadığını ve Fenerbahçe'ye gitme kararı alacağını düşünüyorum. Kesinlikle Al-Nassr'da devam etmeyecek. Al-Nassr döneminde beklentileri karşılayamadı, çeşitli nedenlerle en önemli maçlardan bazılarını kaçırdı."



Ibrahim Al Saleh/ariyadhiah: "Elbette Duran harika bir futbolcu ve bence Al-Nassr'daki deneyimi, onun başarısının ya da başarısızlığının ölçüsü olamaz. Aksine bazı özelliklerinin ortaya çıktığı kısa bir serüvendi. Duran'ın Al-Nassr'da kalmak istemediğine ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye gidebileceğine inanıyorum."

"RONALDO, DURAN'DAN MEMNUN DEĞİL"



Abdalaala Hussein Sakair: "Al-Nassr taraftarı, Duran'ın performansından memnun değil. Bir santrfor olarak varlığıyla Cristiano'nun etkisini azalttı. Cristiano Ronaldo ile anlaşamadığı doğru. Portekizli, Duran'ın takıma iyi bir katkı vermediğine ve fırsatları kolayca harcadığına inanıyor. Ayrıca bu durum, Al-Nassr'ın sezonu kupasız bitirmesine neden oldu."



Ibrahim Al Saleh/ariyadhiah: "Duran, sezon ortasında gelen bir oyuncuydu ve Al-Nassr'daki performansı çok istikrarsızdı. Uygun ve daha sakin bir ortamda gelseydi daha başarılı olabilirdi. Ben, Duran'ın Ronaldo ile ilişkisinin iyi olduğuna inanıyorum. Duran, Al-Nassr'daki genel durumdan memnun değil."



"OSIMHEN GİBİ OLACAKTIR"



Abdalaala Hussein Sakair: "Duran, büyük bir potansiyele sahip genç bir oyuncu. Psikolojik olarak rahat hissetmesi, yeteneğinin öne çıkmasında önemli bir rol oynayacak. Pioli, karakter olarak zayıf bir teknik direktördü ve Duran'ın sorunlarını iyi bir şekilde yönetemedi. Jose Mourinho'nun bu tip oyuncuları sevdiği ve onlarla doğru şekilde başa çıkarak, en iyi verimi alacağı inancındayım. Bence Fenerbahçe, Duran için son şans. Eğer Mourinho gibi büyük bir teknik direktörle çalışamaz ve Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte kendisini kanıtlayamazsa spot ışıkları üstünden çekilecek. Kariyerinin riske girme ihtimali var."



Ibrahim Al Saleh/ariyadhiah: "Tam destek verildiği ve gereken fırsat sağlandığı takdirde Duran, Osimhen kadar etki yaratacaktır. O kapasitede bir oyuncu. Güçlü bir hücum oyuncusu. Mourinho harika bir teknik direktör ve onunla oynamak sizi daha yenilikçi ve zeki kılıyor. Mourinho'nun kadrosunda olmak Duran için iyi bir fırsat."