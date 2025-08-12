Jhon Duran sakatlığı hakkında konuştu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.



Yeni transferleri Duran ve Archie Brown'un gol attığı maçı 5-2 kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldı.



Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maçta Jhon Duran sakatlandı. Yıldız futbolcu, 60. dakikada oyundan çıktı.



Duran maç sonu şu açıklamayı yaptı:



"Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim.



Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel.



Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok."