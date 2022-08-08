Jiu-jitsu efsanesi Leandro Lo Brezilya'da vurularak öldürüldü

Brezilyalı Jiu-jitsu dünya şampiyonunun bir avukatı, 33 yaşındaki müvekkilinin vurularak beyin ölümü gerçekleştiği ilan edildikten sonra öldüğünü doğruladı.



Ortaya çıkan bilgilere göre cinayet Lo ve polis memuru Henrique Otávio Oliveira Velozo arasındaki bir tartışma sonucu gerçekleşti.



Kafasına gelen kurşunlar 8 kez dünya şampiyonu olan sporcunun ölümüne neden oldu.

Olay yerinden kaçan Velozo daha sonra polise teslim oldı.



Lo, 2011'den beri spora hükmediyordu ve sekiz Dünya Şampiyonası şampiyonluğu kazandı. Bu rekorlar onu tüm zamanların en süslü jiu-jitsu dövüşçülerinden biri yaptı.

33 yaşındaki şampiyon dövüşçü bu yılın başlarında Kaliforniya'da başka bir Dünya Şampiyonası kazandı.