Jo Wilson kimdir? Galatasaray'dan Jo Wilson'a İstanbul daveti

Jo Wilson, Glasgow Caledonian Üniversitesi'nden 2011 yılında gazetecilik alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Wilson, öğrenimi sırasında Stirling'deki Pizza Hut'ta çalıştı.

Kariyerine 2011 yılında Sky Sports News'te staj yaparak başladı. O günden bu yana Sky Sports News kanalında çeşitli alanlarda görev yapıyor. Jo Wilson, Sky Sports News için çalışan İskoç bir televizyon sunucusudur.



17 yaşındayken atletizm ve basketbol yapmak için New York'taki Stony Brook Okulu'nda bir atletizm bursu aldı. St Johnstone F.C.'yi desteklemektedir. Wilson, ilk maçını 1992 Kasım ayında McDiarmid Park'ta, 7 yaşında iken Motherwell'e karşı izledi ancak karşılaşma kar yağışı nedeniyle yarıda bırakıldı.



23 Eylül 2020'de Jo Wilson, bir kız çocuğu doğurdu. COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle 13 ay süren doğum izninden sonra, 20 Nisan 2021'de Sky Sports News'e geri döndü.



5 Eylül 2022'de Wilson, yakın zamanda yapılan bir smear testi sonucunda kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Bir ay sonra, Dan McGrath ile evlendi ve Mabel adında bir kız çocukları oldu.



Wilson, 30 Kasım 2022'de Sky Sports News'e dönerek saat 19.00'da ortak sunuculuk yaptı. Nisan 2023'te ise tamamen iyileştiği bildirildi.



2011'den beri Sky Sports'ta çalışan 37 yaşındaki güzel spikerin 43 yaşındaki eşi Dan McGratht'le evliliğinden 2 yaşında kızı var.



JOA WİLSON'A GALATASARAY DAVETİ



Jo Wilson İstanbul'a bir gezi planladığının öğrenilmesiyle Galatasaray, bu paylaşımı alıntılayarak Jo Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.