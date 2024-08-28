Joao Cancelo, Suudi Arabistan yolunu tuttu

Manchester City'nin Portekizli defans oyuncusu Joao Cancelo, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'e transfer oldu.

2019 yılında Juventus'tan City'e katılan Cancelo, 2018-19 sezonunda Juve ile Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2021-2023 yılları arasında üst üste üç Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

Bir önceki sezonda Bayern Münih ile Bundesliga'da yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçen sezonu LaLiga ekibi Barcelona'da kiralık olarak geçirdi.

Manchester City formasıyla 154 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 21 asistlik katkı sağladı.

