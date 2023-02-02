Joao de Deus'tan hakem tepkisi: "Adaletsiz bir yönetim vardı"

Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı Haberi Görüntüle

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao de Deus, sahada daha iyi olan taraf olduklarını, istatistiklerin de bunu doğruladığını söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Joao de Deus katıldı.

"HAKEMLER GALİP GELMEMİZİ ENGELLEDİ"



Deus, ilk yarıda sahada güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, iki takımı da tebrik etti.



Hem kendilerinin hem de rakiplerinin kazanmak için oynadığını dile getiren Deus, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe sahada daha iyi olan taraftı. İstatistikler de bu söylediğimi doğruluyor. Yüzde 62 topla oynamaya sahibiz, 25 şutumuz var, 27 orta yaptık. Maçın büyük bölümünde baskılı bir oyun sergiledik. Biz kendi oyunumuzu ve rakibi kontrol edebiliriz ama hakem yönetimini kontrol edemiyoruz. Bugün hakemler bizim galip gelme ihtimalimizi engellemiş oldu. Adaletsiz bir yönetim vardı. Maçta ortaya koyduğumuz oyun kalitesi adına yazık oldu."

Deus, bir gazetecinin İrfan Can Kahveci'nin performansını sorması üzerine, "Herkesin, taraftarlarımızın, takımımızın genel performansından memnun olduğunu düşünüyorum. Futbol, bireysel değil kolektif bir oyun. Dolayısıyla kolektif olarak baktığımızda iyi bir performans sergilediğimizi, hem İrfan hem de diğer takım arkadaşlarının iyi mücadele verdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİREYSEL PERFORMANSLARI DEĞİL BUNLARI KONUŞMALIYIZ"



Hakem kararlarını eleştiren Joao de Deus, şunları kaydetti:

"VAR, bizim bir golümüzü iptal etti çünkü topun Mert'in eline çarptığını gördü. Aynı VAR neden 22. dakikada Batshuayi'ye yapılan penaltıyı, Samet'e yapılan faulü görmedi? Merak ediyorum çünkü Altay'ın yaptığı, Adana Demirspor'un kazanmış olduğu penaltı ki haklı bir penaltıydı. Birebir aynısı Samet'e olduğunda neden hakemlerin bu penaltıyı vermediklerini merak ediyorum. Maçın son bölümünde teknik direktörümüzün atılmasına sebep olan bir faul pozisyonu vardı. Ceza sahasına 2 metre kala Akintola'nın Miha'ya yapmış olduğu faul vardı. Bence bir oyuncunun bireysel performansını değil bunları konuşmalıyız."

