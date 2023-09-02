Joao Felix ve Joao Cancelo, Barcelona'da

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.



Benfica altyapısında yetişen Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.



Madrid ekibinde bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralanmıştı.



BİR DİĞER PORTEKİZLİ JOAO CANCELO DA BARCELONA'DA



Barcelona Kulübü, 29 yaşındaki Cancelo'nun da bir yıllığına kiralandığını açıkladı.



Benfica altyapısında yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019'da Manchester City'ye transfer olmuştu.



Üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı Manchester City'de 154 maça çıkıp 9 gol atan tecrübeli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Bayern Münih'e kiralanmıştı.