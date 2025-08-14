Joao Mario: "Eleştiriye açığım, baş etmeyi biliyorum"

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ağırladığı Patrick's'i 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.



Toplam skorda 7-3'lük üstünlük yakalayan siyah-beyazlılar, adını play-off turuna yazdırdı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü atan Joao Mario, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Savunmaya eleştiride bulunan Mario, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz." dedi.



Eleştirilerle ilgili konuşan Portekizli futbolcu, "Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ



Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla karşı karşıya gelecek.



MAÇ TARİHLERİ



Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

