Joao Mario kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 yılında dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.



Futbol kariyerine Porto altyapısında başlayan Joao Mario, daha sonra Sporting altyapısına katıldı ve 2011'de profesyonel oldu. Sporting B takımında forma giydikten sonra, Ocak 2014'te yarım sezonluğuna Vitória Setúbal'a kiralandı.



Sezon sonunda takıma geri döndü ve 2015 Portekiz Kupası ve 2016 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. Ağustos 2016'da 44,5 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Inter'e transfer oldu.



Joao Mario, Ocak 2018'te Premier League ekiplerinden West Ham United'a kiralandı, sonraki sezonlarda sırasıyla Lokomotiv Moskova ve Sporting'e kiralandı.



Sporting ile 2020-21 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğu yaşadı. 2021'de serbest oyuncu olarak Benfica'ya katıldı. Joao Mario, Benfica ile 2022-23 Primeira Liga şampiyonu oldu ve 2024 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.



Uluslararası düzeyde Portekiz'i temsil eden Joao Mario, ilk kez 2014'te millî takıma çağrıldı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan takımda yer aldı. Ayrıca 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.