Joao Pedro'ya saldıran Luis Enrique'ye dev ceza yolda: "Antrenmanlara bile çıkamayacak!"

Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında kendisini yerde bulmuş ve iki takım oyuncuları araya girerek kavganın büyümesini önlemişti.



Bu durumun ardından İspanyol çalıştırıcının ne ceza alacağı merak konusu oldu.



FIFA Disiplin Talimatı'nda yer alan maddede "Rakibe veya maç görevlisi dışındaki herhangi bir kişiye yumruk atma, dirsek atma, kafa atma, tekme atma, ısırma veya tükürme dahil olmak üzere bir saldırı için en az üç maç ya da daha uzun bir süre" ifadeleri yer alıyor.

SADECE KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NI KAPSAYABİLİR



Hafif bir yaptırım durumunda ise ceza, yalnızca söz konusu turnuva için geçerli olacak. Bu seçenekte ise deneyimli çalıştırıcının 2029'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda cezalı olacağı belirtiliyor.