Joao Pedro'ya saldıran Luis Enrique'ye dev ceza yolda: "Antrenmanlara bile çıkamayacak!"
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin Chelsea'den Joao Pedro'ya saldırısının sonucu ağır olacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, Chelsea ile PSG arasında oynanan finalle son bulmuştu.
İngiliz temsilcisi, Fransız devini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.
Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.
ENRIQUE'DEN PEDRO'YA SALDIRI
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Chelsea'nin santrforu Joao Pedro'ya fiziki saldırıda bulunmuştu.
Pedro, Enrique'nin hareketi sonrasında kendisini yerde bulmuş ve iki takım oyuncuları araya girerek kavganın büyümesini önlemişti.
Bu durumun ardından İspanyol çalıştırıcının ne ceza alacağı merak konusu oldu.
FIFA Disiplin Talimatı'nda yer alan maddede "Rakibe veya maç görevlisi dışındaki herhangi bir kişiye yumruk atma, dirsek atma, kafa atma, tekme atma, ısırma veya tükürme dahil olmak üzere bir saldırı için en az üç maç ya da daha uzun bir süre" ifadeleri yer alıyor.
SADECE KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NI KAPSAYABİLİR
Hafif bir yaptırım durumunda ise ceza, yalnızca söz konusu turnuva için geçerli olacak. Bu seçenekte ise deneyimli çalıştırıcının 2029'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda cezalı olacağı belirtiliyor.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILABİLİR
Eski hakem Eduardo Iturralde Gonzalez'in Cadena SER'e yaptığı açıklamada ise müsabaka hakeminin maç raporunda, son düdük sonrası çıkan kavgaya yer vermesi halinde FIFA'nın disiplin soruşturması açma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
"ANTRENMANA BİLE ÇIKAMAYACAK"
Gonzalez, "Luis Enrique bir ay ceza alırsa o ay boyunca oynanan tüm maçları kaçıracak. Hatta antrenmana bile çıkamayacak." ifadelerini kullandı.
LUIS SUAREZ ÖRNEĞİ
Daha önce Luis Suarez'in Dünya Kupası'nda Giorgio Chiellini'yi ısırmasının ardından aldığı dört aylık ceza, turnuva dışına da yansımıştı. Uruguaylı futbolcu, Barcelona'daki ilk maçına bu ceza nedeniyle gecikmeli olarak çıkmıştı.
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