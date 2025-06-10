Jobe Bellingham, Dortmund'a imza attı

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı.



Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund forması giyeceği için mutlu olduğu belirtti.



Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham'ın kardeşi olan orta saha oyuncusu, Sunderland'da geçen sezon 43 resmi maçta 4 gol attı.