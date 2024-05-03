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Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Beşiktaş'ta devre arasında kadroya katılan Joe Worrall, Çaykur Rizespor maçında ilk golünü kaydetti.

Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

Trendyol 'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan , sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Geldiği günden itibaren 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 müsabakada görev alan İngiliz oyuncu, mücadelenin 90+7. dakikasında kaydettiği golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Serdar Topraktepe tarafından müsabakaya yedek soyundurulan Worrall, ikinci yarının başında Omar Colley'in yerine oyuna dahil oldu.

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