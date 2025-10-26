Jokic'in gecesinde kazanan Denver
NBA'in üçüncü haftasında Denver Nuggets, Phoenix Suns'ı 133-111 mağlup etti.
NBA'de heyecan sürüyor. Sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns'ı konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 133-111 kazandı.
Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, sahada kaldığı 32 dakikanın sonunda 14 sayı, 15 asist ve 14 ribaund istatistiklerini yakaladı ve "triple-double" yapmış oldu.
Konuk ekipte Devin Booker'ın attığı 31 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
Ligin ikinci haftasında Golden State Warriors potasına 50 sayı göndererek kariyer rekorunu kıran Aaron Gordon, bu maçta da 17 sayıyla takımına katkı verdi.
