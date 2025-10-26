Jokic'in gecesinde kazanan Denver

NBA'de heyecan sürüyor. Sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns'ı konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 133-111 kazandı.

Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, sahada kaldığı 32 dakikanın sonunda 14 sayı, 15 asist ve 14 ribaund istatistiklerini yakaladı ve "triple-double" yapmış oldu.

Konuk ekipte Devin Booker'ın attığı 31 sayı galibiyet için yeterli olmadı.