Jokic'ten "triple-double"; Nuggets'tan "10 numara" galibiyet: 122-112
06.11.2025 11:21
Reuters
NBA'de Denver Nuggets, Miami Heat'i 122-112 mağlup etti.
NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.
Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Denver Nuggets, kendisi adına sezonun yedinci maçında Miami Heat'i konuk etti.
Nikola Jokic'in 33 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile yıldızlaşarak "triple-double" yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 122-112 kazandı.
Nuggets'ta benchten gelen Tim Hardaway Jr., attığı 18 sayıyla Jokic'e eşlik etti.
Miami Heat'te ise Norman Powell, karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.
Miami Heat, Denver Nuggets karşısında aldığı mağlubiyet ile birlikte çıktığı son dört maçın üçünü kaybetmiş oldu.