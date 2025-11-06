Jokic'ten "triple-double"; Nuggets'tan "10 numara" galibiyet: 122-112

NBA'de normal sezon heyecanı sürüyor.

Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Denver Nuggets, kendisi adına sezonun yedinci maçında Miami Heat'i konuk etti.

Nikola Jokic'in 33 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile yıldızlaşarak "triple-double" yaptığı mücadeleyi ev sahibi ekip 122-112 kazandı.

Nuggets'ta benchten gelen Tim Hardaway Jr., attığı 18 sayıyla Jokic'e eşlik etti.

Miami Heat'te ise Norman Powell, karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.