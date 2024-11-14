Jon Jones, UFC ağır siklet kemerini korumak için deneyimli ve güçlü bir isim olan Stipe Miocic ile kozlarını paylaşacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC ağır siklet kemer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



JON JONES-STİPE MİOCİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Jon Jones, güçlü savunmasını, Miocic’in azmine karşı kullanacak.



UFC tarihine geçecek bu maç 17 Kasım Pazar sabahı saat 06.00’da S Sport Plus’ta yayınlanacak.



UFC 309 MAÇLARI NEREDE?



UFC 309, 17 Kasım Pazar günü New York’un ünlü Madison Square Garden’ında da oynanacak.