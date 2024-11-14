Jon Jones-Stipe Miocic UFC ağır siklet kemer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Jon Jones-Stipe Miocic maçı için nefesler tutuldu. Dünyanın en prestijli karma dövüş organizasyonu olan UFC'de, ağır sıklet kemeri için Jon Jones ve Stipe Miocic ringe çıkacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC ağır siklet kemer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Jon Jones, UFC ağır siklet kemerini korumak için deneyimli ve güçlü bir isim olan Stipe Miocic ile kozlarını paylaşacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC ağır siklet kemer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JON JONES-STİPE MİOCİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Jon Jones, güçlü savunmasını, Miocic’in azmine karşı kullanacak.
UFC tarihine geçecek bu maç 17 Kasım Pazar sabahı saat 06.00’da S Sport Plus’ta yayınlanacak.
UFC 309 MAÇLARI NEREDE?
UFC 309, 17 Kasım Pazar günü New York’un ünlü Madison Square Garden’ında da oynanacak.
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