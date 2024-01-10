Jonas Svensson kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Jonas Svensson, 6 Mart 1993 yılında Norveç'te dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda oynayan millî futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.



Futbol kariyerine, memleketinin takımı Verdal altyapısında başlayan Svensson, 2008'de Levanger'e katıldı ve bir sezon boyunca forma giydi.



2009'da Rosenborg'a transfer oldu ve 2011'de as takıma yükseldi. Burada 2015 ve 2016 yıllarında olmak üzere ikişer kez Norveç Ligi'ni ve Norveç Kupası'nı kazandı.



2021'de Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'a, 1,7 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu. AZ'de beş sezon boyunca 152 resmî maça çıktı ve Temmuz 2021'de Adana Demirspor'a katıldı.



Uluslararası düzeyde Svensson, 15 yaş altı takımından, 23 yaş altı takımına kadar, tüm alt yaş kategorilerinde Norveç'i temsil etti. 2015 yılında Norveç millî takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı ve toplamda 23 kez millî formayı giydi.



Svensson, profesyonel kariyeri boyunca çıktığı maçlarda 18 gole imza atmıştır.