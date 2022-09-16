Jorge Jesus: 5 dakika daha olsa kazanırdık

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, kazanmak için sürenin yetmediğini söyledi.



Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçtan önce ön gördüğü gibi bir karşılaşma olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE İÇİN DAHA İYİ BİR SONUÇ"



İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Bugün neden Fransa liginde 6. sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık" diye konuştu.



Yedikleri 2 golün savunma hatası değil, Rennes takımının becerisi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:



"Rennes'in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. Milyonlarca avroyu hücuma harcadılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler.

Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak."

"KALİTEMİZ KİM OYNARSA OYNASIN DÜŞMÜYOR"



Elindeki tüm oyunculara inandığını ve rotasyona ihtiyaç duyduklarını aktaran Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11'de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK ETMEKTEN YORULMAYACAĞIM"



Jesus, sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in durumuna ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:



"Bugün sahadaki negatif şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi ama bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular."

