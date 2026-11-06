Jorge Jesus. "Cristiano Ronaldo'nun kararından haberim yoktu"
06.11.2026 18:51
Jorge Jesus, milli takım kadrosunu açıklarken gergin ve sinirli göründü.
Portekiz Milli Takım kampında medyanın sorularını yanıtlayan teknik direktör Jorge Jesus, "Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararını ben de veda videosuyla öğrendim" dedi
Avrupa Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Galler maçları için Ronaldo'suz ilk kadroyu açıklayan Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında gergin anlar yaşadı.
Ronaldo'nun kararının sorumlusu olarak lanse edilen Jesus, olayı herkes gibi veda videosundan öğrendiğini açıklayarak, "Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararını ben de hepiniz gibi dün perşembe günü yayımladığı veda videosuyla öğrendim. O ana kadar bu karardan hiçbir şekilde haberim yoktu. Normal şartlarda onu bu ayki Uluslar Ligi maçları için aday kadroya çağıracaktım çünkü kulübünde oynamaya ve goller atmaya devam ediyordu." dedi.
Jorge Jesus, Ronaldo'nun her zaman Portekiz futbolunun, gençliğinin sembolü olacağını söyledi.
KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM
Tecrübeli teknik adam olayların başına dönerek aldığı kararları savunsa da kimseden özür dilemeyeceğini belirterek, "Eylül ayındaki kampta yaşananlar için kimseden özür dilemiyorum. Yaşananların tüm sorumluluğunu ve aldığım kararları üstleniyorum ama neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren bir konu yok." ifadesini kullandı.
"BEN PORTEKİZ İÇİN HAREKET ETTİM. İÇİM RAHAT"
Verdiği kararlardan asla pişman olmadığının altını çizen Jesus, "Geriye dönme şansım olsaydı, o dönemde verdiğim kararların kesinlikle hiçbirini değiştirmezdim. Bir teknik direktör olarak her zaman takımın ve Portekiz Milli Takımı'nın çıkarlarını ilk sıraya koyarak hareket ettim. Bu yüzden içim tamamen rahat" dedi ve sözlerini şöyle bitirdi:
"Cristiano ile aramızda herhangi bir kırgınlık ya da kötü duygu beslemiyorum. Benim tüm kararlarım sadece takımın iyiliği içindi. Kendisi Portekiz futbolu için her zaman dünya çapında bir referans, bir efsane ve gençlik sembolü olarak kalacaktır."