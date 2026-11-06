Jorge Jesus. "Cristiano Ronaldo'nun kararından haberim yoktu"

KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM

Tecrübeli teknik adam olayların başına dönerek aldığı kararları savunsa da kimseden özür dilemeyeceğini belirterek, "Eylül ayındaki kampta yaşananlar için kimseden özür dilemiyorum. Yaşananların tüm sorumluluğunu ve aldığım kararları üstleniyorum ama neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren bir konu yok." ifadesini kullandı.

"BEN PORTEKİZ İÇİN HAREKET ETTİM. İÇİM RAHAT"

Verdiği kararlardan asla pişman olmadığının altını çizen Jesus, "Geriye dönme şansım olsaydı, o dönemde verdiğim kararların kesinlikle hiçbirini değiştirmezdim. Bir teknik direktör olarak her zaman takımın ve Portekiz Milli Takımı'nın çıkarlarını ilk sıraya koyarak hareket ettim. Bu yüzden içim tamamen rahat" dedi ve sözlerini şöyle bitirdi:

"Cristiano ile aramızda herhangi bir kırgınlık ya da kötü duygu beslemiyorum. Benim tüm kararlarım sadece takımın iyiliği içindi. Kendisi Portekiz futbolu için her zaman dünya çapında bir referans, bir efsane ve gençlik sembolü olarak kalacaktır."