Jorge Jesus Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu istiyor

Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü’nün başına geçen Jorge Jesus, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi’yi yeni takımına transfer etmek için çalışmalara başladı.



Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı-lacivertli kulübe 5.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.



Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.

İngiliz futbolunda bir ilk: Forest Green’i kadın teknik direktör Hannah Dingley çalıştıracak Haberi Görüntüle