NTV.COM.TR’ye geri dön

Jorge Jesus Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu istiyor

Al Hilal'nin başına geçen teknik direktör Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'deki eski öğrencileri Willian Arao ve Diego Rossi’yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu istiyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübü’nün başına geçen Jorge Jesus, ’de birlikte çalıştığı Willian Arao ve Diego Rossi’yi yeni takımına transfer etmek için çalışmalara başladı.

Brezilya ve Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre Al Hilal, Arao için sarı-lacivertli kulübe 5.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibinin, piyasa değeri 9.5 milyon euro olan Rossi için de 10 milyon Euro civarında bir öneri yapması bekleniyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu istiyor - 1
İngiliz futbolunda bir ilk: Forest Green’i kadın teknik direktör Hannah Dingley çalıştıracak

İngiliz futbolunda bir ilk: Forest Green’i kadın teknik direktör Hannah Dingley çalıştıracak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...