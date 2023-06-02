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Jorge Jesus Galatasaray karşısında ilk peşinde

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçını kazanarak Türkiye’de ilk kez derbi galibiyeti almak istiyor.

Jorge Jesus Galatasaray karşısında ilk peşinde

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a karşı sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen şampiyonluğu rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

HIDDINK DÖNEMİ

Sezon başında takımın başına geçen Jorge Jesus, bu sezon derbilerde galibiyet yaşayamadı. Jesus, sahadan mağlubiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin başında Guus Hiddink'ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör olacak.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe’nin ezeli rakiplerine karşı bu sezon aldığı sonuçlar şöyle:

2 Ekim 2022: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0
8 Ocak 2023: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3
2 Nisan 2023: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

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