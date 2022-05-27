Jorge Jesus imzaya kaldı

Fenerbahçe'de uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Portekizli çalıştırıcı ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.



67 yaşındaki teknik direktör kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek imza atacak.



Son olarak Benfica'yı çalıştıran Jesus'un kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 1 Brezilya Ligi ve 1 Copa Libertadores şampiyonluğu bulunuyor.

Ayrıca Portekizli teknik adam 2013-2014 sezonu ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetti.



JORGE JESUS KİMDİR?



Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'in Amadora şehrinde doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus’dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiçbir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.



1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı teknik Ddirektörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.



Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.



Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırıdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur.



