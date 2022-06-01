Jorge Jesus İstanbul'a geldi (Jesus'un maliyeti belli oldu)

Fenerbahçe'nin transfer görüşmesinde bulunduğu Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul'a geldi.



Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Jesus ve beraberindekiler, havaalanına getirilen Koç Holding'e ait bir helikoptere bindirildi. Jesus'un, konaklayacağı yere götürüldüğü öğrenildi.

TARAFTAR GÖREMEDİ



Öte yandan Jesus'un İstanbul'a geleceği haberini alan yüze yakın taraftar da havaalanına gelerek yeni teknik direktör adaylarını karşılamak istedi

Basın mensupları da Jesus'u görüntülemek için özel havacılık bölümünde bekleyişini sürdürdü. Ancak Jesus'un helikoptere bindirilmesi nedeniyle taraftar ve basın mensupları yeni hoca adayını göremedi. Taraftarlar, beklerken, "Ali Koç Jesus'u buraya getir" sloganı attı ve Jesus'ın adının geçtiği şarkılar söyledi.



JESUS'UN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?



Jesus'un yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon hazırlıklarının 13 veya 14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.



FENERBAHÇE'DEN JESUS AÇIKLAMASI



Sarı-lacivertli kulüp, Jesus'un gelişinin ardından bir açıklama yaptı.



"Kulübümüzün görüşmeler üzerine davet ettiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbul’a geldi. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Can Gebetaş’ın eşlik ettiği Jorge Jesus’u; havalimanında Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Yöneticilerimiz Sertaç Komsuoğlu ve İlker Dinçay karşıladı.



Portekiz’den kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Jorge Jesus ve beraberindekiler, buradaki işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.



Kulübümüz, Portekizli isimle görüşmelerine İstanbul’da devam edecek."

