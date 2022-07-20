Jorge Jesus: Kim Min-Jae’nin gidişi ağır darbe oldu

Dinamo Kiev ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jesus, Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir ekip olduğunu hatırlattı.



Dinamo Kiev'e karşı geçen sezon Benfica'nın başında mücadele ettiğini ve rakiplerini iyi tanıdığını dile getiren Jesus, "Kurada bize Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir rakip çıktı. Geçen sene onlara karşı oynadım ve iyi tanıyorum. Zor anlar olacaktır ama iyi çalıştık. Onların kalitesine en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Rakibimizin oyuncularının yüzde 70-80'i Ukrayna Milli Takım oyuncusu. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım kurmaya çalıştıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:



"Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu bize özgüven veriyor. Rakibimiz 4-5 yıldır birlikte oynuyor biz ise 4-5 haftadır birlikte çalışıyoruz. Ukrayna'da olanları hepimiz biliyoruz. Umarım bugünkü maç sadece sportif çerçevede geçer. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyor, acılarını paylaşıyoruz. Ukraynalı oyuncular muhakkak duygusal anlamda kendilerini güçlü hissediyordur."



"KİM MİN JAE, BENİM İÇİN AĞIR BİR DARBE OLDU"



Jorge Jesus, takımdan ayrılması gündemde bulunan Kim Min Jae'nin kendisi adına ağır bir darbe olduğunu ifade etti.



Lucescu'nun yabancı teknik direktörler arasında bir sembol olduğunu aktaran Jesus, şunları kaydetti:



"Sadece tecrübeli bir teknik adam değil, futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene karşılaştık. Bizim fikirlerimizi iyi biliyor. Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum. Kim Min Jae sürpriz oldu, durumu 3 gün önce belli oldu. Onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Benim için ağır bir darbe oldu. Sistemimizde önemliydi ama takımımızda iyi oyuncular var. Yine de Kim Min Jae'nin sahip olduğu özellikleri inkar edemeyiz."



Rakiplerini iyi tanıdığını ve geçen seneki kadrolarından sadece 2 isimle yolların ayrıldığını hatırlatan Jesus, son karşılaşmada olduğu gibi yine Lucescu'ya karşı sahadan mutlu ayrılmak istediğini belirtti.



Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tarihi büyük bu kulübün özel günü. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türkiye için önemli bir gün. Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama 2 takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de çoğu oyuncu daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı, Fenerbahçe'de uzun süredir burada olamadı. Biz istek kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olursak onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum."



SZALAİ: MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ



Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, ilk resmi maçları için sabırsızlandıklarını belirtti.



Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Szalai, "Bugünkü maç için sabırsızlanıyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun antrenmanlar yaptık. Maça hazırız. Teknik heyetimiz rakibimizi bize en iyi şekilde anlattı. Onlardan neler beklememiz gerektiğini, iyi ve kötü yönlerini söylediler. Rakibimizi iyi biliyoruz." diye konuştu.



Tüm takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini bildiğini aktaran Szalai, bu sezon büyük hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.