Jorge Jesus, Mario Branco ile İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, dün gece geç saatlerde yeniden İstanbul'a geldi.

Jorge Jesus ve Mario Branco

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle, transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik adam, yardımcılarının yanı sıra sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a döndü.