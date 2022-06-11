Jorge Jesus, Mario Branco ile İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yardımcıları ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a geldi.

Haberler - DHA 11.06.2022 - 10:26

Jorge Jesus, Mario Branco ile İstanbul'a geldi

'de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam , dün gece geç saatlerde yeniden İstanbul'a geldi.

Jorge Jesus ve Mario Branco Jorge Jesus ve Mario Branco

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle, transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul'a gelen Jesus'u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı. Portekizli teknik adam, yardımcılarının yanı sıra sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a döndü.

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