Jorge Jesus: Takımım galibiyeti hak eden taraftı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, hak ederek kazandıklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, ön gördüğü gibi zor bir maç geçtiğini belirtti.



İlk yarıda rakiplerinin taktiksel faullerle oyunun temposunu düşürdüğünü dile getiren Jesus, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda rakibimiz yapmış olduğu faullerle oyunun temposu bozuldu ve bizim için maç daha zor hale geldi. Bu, rakibimizin taktiksel düşüncesiydi. İyi pozisyon alan defansif organize olan bir takım. İkinci yarı bir kişi eksik oynamak kolay olmadı. Takımım yine de galibiyete yakın olan ve hak eden taraftı." diye konuştu.

"HAKEMLER HER OYUNCU DÜŞTÜĞÜNDE FAUL ÇALMAMALI"



Oyuncularının taktiksel anlamda çok etkili olduğunu anlatan Jesus, şöyle devam etti:



"Bazen 1 kişi eksik olmanın zorluğu fark edilemeyebiliyor. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda ligde Avrupa'da yarışan diğer rakiplerimizle en çok maç yapan takımlar arasındayız. Ezeli rakiplerimizden 12 maç fazla yaptık. Lige verilecek ara bizim için iyi olacak.

İlk yarı 45+5 dakika oynandı ancak topun oyun kaldığı süre 21 dakikaydı. Maç faullerle ve kalecinin kale atışlarıyla çok fazla durdu. Fenerbahçe'nin ofansif temposu kırılmış oldu. Maç gerildi, taraftarlar gerildi. Rakip hoca tecrübeliydi. Fenerbahçe'nin temposunu nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların belirlemiş olduğu strateji buydu.

Bir kişi eksik oynamamıza rağmen ikinci yarı işimiz zorlaşmak yerine kolaylaştı. Hakemler her oyuncu yere düştüğünde faul çalmamalı. Bunu iki takım için de söylüyorum. Teknik anlamda oyunun biraz daha akmasını sağlayabilirler.

"DÜNYA KUPASI ARASI BİZE İYİ GELECEK"



Jorge Jesus, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek aranın kendilerine iyi geleceğini aktardı.



Sakat oyuncularının iyileşme fırsatı bulacağını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Dünya Kupası arası bize iyi gelecek, bize yardım edecek. Sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak. 3 günde bir maç yaptığımızdan sakatlık limitinde olan oyuncular için iyi olacak. Milli takımlara giden oyuncular da olacak. Her halükarda bu ara takımıza iyi gelecek. Alışkın olduğumuz bir durum değil sezonun bu döneminde ara vermek. Bütün takımlar için yeniden bir hazırlık dönemi gibi olacak. Buna adapte olmamız gerekiyor. Bizim işimizin parçası. 2 ezeli rakibimizi izledim, iki iyi takımın mücadelesiydi. Futbolcular birbirlerine ve futbola saygı duyuyorlardı ve bu benim için en önemlisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULAR SİZE İNANIRSA İŞLER KOLAYLAŞIR"



Her teknik direktörün kendine has bir metodu bulunduğunu anlatan Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Takım yönetirken ben her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. En iyi mantıkla çalışmaya dikkat ediyorum. Oyuncular size inanırsa işler kolaylaşır. Kendi kapasitesine inanan bir oyuncu grubumuz var. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa'da son 16'dayız, bu çok önemli. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Fenerbahçe'nin tekrar prestijini kazanması için önemli. Ligde lideriz pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bizim için büyük bir meydan okuma. Becerebilecek miyiz bilmiyoruz ama elimizden geleni yapacağız."