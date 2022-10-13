Jorge Jesus: Türk futbolu ülkeler sıralamasında daha yukarda olmalı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk." dedi.



AEK Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin gruptan çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi Rennes ile grup birinciliği için mücadele vereceğiz." dedi.

"SADECE FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"



Galibiyet için takımını tebrik eden Jesus, taktik ve defansif anlamda çok kuvvetli olduklarını, ikinci yarıda daha fazla gol atabileceklerini kaydetti. Jesus, "Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarıya çıkartıyor. Bu sadece Fenerbahçe için önemli değil, Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa liginde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz." diye konuştu.



Maç içinde yaptıklarını oyunun gidişatına göre belirlediklerini kaydeden Jesus, bunu maç öncesinde planlamadıklarını, bugünkü değişikliklerin önlerindeki lig maçını düşünerek de yaptıklarını kaydetti.

"KULÜPLERİNDEN KALAN EN UFAK HATIRA BİLE ONLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Jesus, maç sonunda futbolculara formalarını tribündeki taraftarlara vermesi için uyarmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıt verdi:



"İşin özünde taraftarlarımız ve onları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Tahmin ediyorum ki buraya gelen seyircilerimiz Türkiye ve İstanbul'da yaşamıyorlar, kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Dolayısıyla kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile onlar için çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim.''



AEK Larnaca'nın sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine baskı kurduğunu ifade eden Jesus, Fenerbahçe olarak çok da zorlanmadıklarını, onların 2-2'lik skoru yakalamaktansa kendilerinin 3-1'i yakalama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.



"OYUNCULARIMIZ HER YERDE TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORLAR"



Jesus, Fenerbahçeli futbolcuların yarısının yabancı olduğuna ve onların iki ülke arasındaki politik olayları bilmediklerini, bu durumun da oyuncular üzerinde etkili olmadığını, politika ile futbolu karıştırmadıklarını ifade etti.



Teknik Direktör Jesus, "Onların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Fenerbahçe taraftarları) bugün bizim için gösterdiği destek çok önemliydi. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizimle birlikteler. Oyuncularımız her yerde taraftarlarımızın desteğini hissediyorlar. Bugün de göstermiş oldukları destek bizim çok önemliydi. Ben de bu sebepten oyuncularımdan formalarını taraftarlara vermelerini istedim. Bize göstermiş oldukları sevgi ve desteğe karşılık vermek istedik." diye konuştu.

