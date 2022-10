Jorge Jesus: Zor bir maç bizi bekliyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Yarın oynayacağımız maçta iyi bir sonuç alıp, galip gelerek belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz." dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ve futbolcu Miguel Crespo, AEK Arena Stadı'ndan düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Jesus, zor bir maçın kendilerini beklediğini, rakiplerinin gruptan çıkma ihtimalinin olduğunu ve oynadığı maçlarda iyi sonuçlar aldığını hatırlattı. "Yarın iyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkabilmek adına galip gelmeyi umuyoruz." diyen Jesus, zor bir maçın kendilerini beklediğine değindi.



Jesus, hem UEFA Avrupa Ligi hem de Spor Toto Süper Lig mücadele etmelerinden dolayı takımda bazı sakat oyuncuların olduğunu belirterek, yarın, daha önce olduğu gibi, çok fazla rotasyon yapma imkanlarının olmayacağını, birçok oyuncu sakatlıklar dolayısıyla İstanbul'da bırakmak durumunda kaldıklarını kaydetti.



"GRUPTAKİ HERKESİN ŞANSI HALA DEVAM EDİYOR"



Teknik direktör Jesus, "Grubumuz çok dengeli bir grup, gruptaki herkesin şansı hala devam ediyor. Biz de yarın burada galip gelirsek, bizim için gruptan çıkma anlamında büyük bir adım olacak, bu yüzden buraya geldik. Yarın oynayacağımız maçta iyi bir sonuç alıp, galip gelerek belki de gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Biz bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz." dedi.



Luan Peres'in yaşadığı sakatlığın Attila Szalai'nin rotasyonunu zorlaştırdığına da değinen Jesus, yarın Attila'nın dinlenmesi için kararını yarın vereceğini belirtti. Jesus, Batshuayi'nin de bir hastalığı olduğunu ifade ederek, yarın durumuna göre maç kadrosunda olabileceğini söyledi.



AEK Larnaca'nın iyi motive olduğunu ve maçın kolay olmayacağına işaret eden Jesus, "Biz sahada uygulamak istediğimiz fikirleri değiştirmeyeceğiz. Şu anda rakibimizi daha iyi tanıyoruz, onlar da bizi daha iyi tanıyorlar. Biz buradan galibiyetle ayrılabilmek ve gruptan birinci çıkabilmek için her türlü şartımızın olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ VE EN ZOR MAÇ, BİR SONRAKİ MAÇ"



Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nin her geçen gün zorlaştığına ve geçmişe göre daha kuvvetli takımların olduğuna değinerek, şöyle devam etti:



"Biz de şu anda adaptasyon sürecindeyiz, Avrupa'daki kimliğimizi tekrardan kazanmak istediğimiz bir dönemdeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde takım, ilk 100'de bile değildi, eğer şu anda yanılmıyorsam 70 küsurlarda olması gerekiyor. Öncelikle yapmamız şey, Avrupa'daki imajımızı tekrardan toparlayabilmektir. Final olarak değil, biz bu turnuvada oynadığımız maçlara, maç maç bakıyoruz. Bizim için en önemli ve en zor maç, bir sonraki maç."



"İYİ HAZIRLANDIK VE BU MAÇ İÇİN HAZIRIZ"



Crespo, "İyi hazırlandık ve bu maç için hazırız, galibiyet için buraya geldik." dedi.



Son haftalarda performansının artmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Crespo, yarışmacı bir oyuncu olduğunu, her zaman elinden gelenin en iyisini yapamaya çalıştığını ve takımına da faydalı olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.



Crespo, "Üst üste maçlar oynadım ama ben oynamaya her zaman hazırım. Takımın ne zaman ihtiyacı olursa, her zaman oynamak için hazırım." dedi.