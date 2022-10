Jorge Jesus: Fenerbahçe mental olarak çok güçlü, bize karşı kazanmak kolay değil

İlişkili Haberler Fenerbahçe 3-3 Rennes (Maç sonucu) Rennes Teknik Direktörü Genesio: Eğer bir embesil varsa birincilikle o benim

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Rennes takımıyla 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her anı güzel bir maç yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, 3-0'dan geri gelmek için inanmak gerektiğini kaydetti.



Taraftarlara seslenen Jesus, "Oyuncular arasında ayrım yapmayın, iyi anlarda bizim güçlü olmamız için bize destek oluyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapılmasını istemiyorum. Altay'a tepkiler oldu, ona gösterilmiş tepki bana gösterilmiştir. Ben böyle bir şey istemem. Böyle ortamda olmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Takımlarını seviyorlar ama oyuncular arasında ayrım yapmasınlar çünkü ben yapmıyorum" dedi.

"3-1'E GETİRİNCE ÇEVİREBİLECEĞİMİZE İNANDIK"



Rennes'in maçın başında kendilerini şaşırttığını dile getiren Portekizli teknik adam, "Lovro Majer'i oynattıkları pozisyon beklemediğimiz bir durumdu. İlk 30 dakika defansif dengeyi sağlamakta zorlandık. Futbolda mola yok. Maç içinde oyuncularımla iletişimde bulundum ve Arao ile Crespo'nun pozisyonunu değiştirdim. İlk yarının sonlarında 3-1'e getirince maçı çevirebileceğimize inandık. Bir şeyler değiştirmemiz gerekiyordu ve bunları da yaptık" diye konuştu.



Jesus, bir basın mensubunun Avrupa'da yenilmezlik serisinin egale edildiğini ve bu rekorun Brezilyalı teknik adam Arthur Zico dönemine ait olduğunu hatırlatması üzerine, "Onun rekorunu tabii kırmak isterim çünkü bu kazanarak devam etmemizin bir göstergesi olur. Zico arkadaşım, o Flamengo'nun bir numaralı idolü. Bu rekorda onun adımlarını takip etmek benim için mutluluk" dedi.

"BİZE KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"



Maçın ilk yarısında rakiplerinin çok boşluk bulduğunu anlatan Jesus, şöyle devam etti:



"Majer oyundan düştükten sonra biz daha çok boşluk bulduk. Taktiksel pozisyonumuz iyi seviyeye çıktı. Daha fazla top tutmaya ve şut çekmeye başladık. Top tutunca gol atmaya daha çok yaklaşıyorsunuz. Rennes, Avrupa'nın en üst seviye takımlarından biri, buna hiç şüphe yok. Tahminim Paris Saint-Germain'in ardından Fransa ligini ikinci ya da üçüncü sırada bitirecekler. Liglerinde en çok gol atan takımlardan biri. Bu da onların ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösteriyor.

İkinci yarıda hatalarımızı düzelttik. Organizasyonumuz daha iyi seviyeye geldi. İkinci yarı farkı oluşturan bunlardı ve bunların olacağını devre arasında oyuncularıma söylemiştim. İlk yarı çok iyi baskı yaptılar ve bizi oynatmadılar ama hiçbir takımın 90 dakika bu tempoyu yapamayacağını biliyordum. Bizim açımızdan belirleyici faktör buydu. Fenerbahçe mental olarak çok güçlü, bize karşı kazanmak kolay değil."

"İŞİN SIRRI İNANMAK"



Jesus, Rennes oyuncularından Benjamin Bourigeaud'ın "3-0'dan maç verdik. Biz aptalız." ifadesi ile teknik direktör Bruno Genesio'nun bu ifadeyi kendi üzerine almasının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:



"Bu açıklamaların normal olduğunu düşünüyorum. Her oyuncu ve teknik adam böyle bir skoru koruyamayınca suçlu hisseder. Bence daha çok Fenerbahçe takımının hakkını vermeleri gerekiyor. Fenerbahçe gibi savaşan, maçı çevireceğine inanan takımlara karşı oynuyorsanız bu durum sizi daha çok zorluyor. İşin sırrı bence inanmak. Grubun son maçında birincilik için mücadele edeceğiz. Bu sezon takım Avrupa'da güzel yolda ilerliyor. Umarım son maçta daha çok gol atarak gruptan birinci çıkarız."



"TRANSFERDE TERCİHİM STOPER OLURDU"



Jorge Jesus, sakatlıklar konusunda 3-4 günde bir maç yapmanın bedelini ödediklerini ifade etti.



Çok maç oynayan takımlarda oyuncuların sakatlık limitinde olduğuna dikkati çeken 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu beklediğim, tahmin ettiğim bir durumdu. Szalai, Gustavo Henrique ve Serdar Aziz neredeyse her maç oynuyor. Sakatlanma ihtimalini öngörüyorduk. Haftada bir maç yapıyor olsaydık bu risk olmazdı. Şu an sahada 3 stoperle oynuyoruz ama savunmada dörtlüyoruz. Elimde bir stoper daha olsaydı iyi olurdu. Gustavo Henrique kas sakatlığı yaşadı. İki maç olmayacak gibi görünüyor. Gerçek şu ki takıma bir oyuncu daha katılacak deseydiniz hiç şüphe yok ki stoper isterdim." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIMINIZI SEVİYORSANIZ AYRIM YAPMAMALISINIZ"



Fenerbahçe'deki her futbolcunun kendisi için çok değerli olduğunu belirten Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyuncularım sürekli rotasyon yaptığımı biliyor. Bu maçta çok yapamadım, sadece 3 oyuncu değişebildim. Oyuncularım biliyor, hepsi benim için çok önemli. Taraftarlar da herkesin önemli olduğunu bilmeli. Takımınızı seviyorsanız ayrım yapmamanız gerekiyor. Takım acı çektiğinde acı çekmeniz, mutlu olduğunda mutlu olmanız gerekiyor. Bazı oyuncuları daha fazla sevebilirler ama hepsine aynı saygı gösterilmeli. Hiçbir insan çocukları arasında ayrım yapamaz. Taraftar için de futbolda böyle olması gerekiyor. Para size galibiyet getirmiyor ama en iyi oyuncuları almanıza yardımcı oluyor. Rennes'in 3 hücum oyuncusunun toplamı 70 milyon euro. Biz bugün herhangi bir takıma karşı oynamadık. Taraftarların bunu anlamasını istiyorum, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarın takıma hep inanması gerekiyor. Hem oyuncularımı hem de taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar inandığı için beraberliği yakalayabildik. Buraya gelirken Fenerbahçe taraftarının takımlarını ne kadar sevdiğini hissettiğim için geldim."