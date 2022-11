Jorge Jesus'tan kırmızı kart tepkisi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, 9 maç sonra mağlubiyeti yaşadı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde Kadıköy'deki ilk mağlubiyetlerini aldıklarını belirterek, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3'üncü kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi'nin ardından bugün Pedro kırmızı kart gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kırmızı kartı göstermişti. Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu. Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu. İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası'ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız" dedi.



"DÜNYA KUPASI ARASI TAKIMIMIZA İYİ GELECEK"



Jesus, sakatlıkların başarılı olmanın bedeli olduğunu ifade ederek, "Şu anda Avrupa Ligi'nde son 16'dayız ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var. Haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin parçası. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımım genel olarak iyi bir performans sergiledi. Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek. Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadılar, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor. Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler, görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar'ın şanssızlığı. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor. Bugün bu iki olay başımıza geldi ve Serdar ayağı kayıp yere düştü. İşimizin, hayatımızın bir parçası bu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı. Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı, oyuncular ve taraftarlar bunu gördü" diye konuştu.



"LUAN PERES AMELİYAT OLMAYACAK"



Luan Peres'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Sağlık ekibimiz Peres'in tedavisini normal bir şekilde yürütüyor. Ameliyat olmadan iyileştirmesini sağlamaya çalışıyor. Yüzde yüz iyi bir durumda olacak mı bilemiyoruz ama ameliyat olmayacak. 25 Aralık'ta lig tekrar başladığında kendisinin takıma katılacağını umuyoruz" dedi.



"SERDAR AZİZ'İN BUGÜN ŞANSSIZLIK YAŞADIĞI 2 AN VARDI"



Jesus, Serdar Aziz'in bugün şanssızlık yaşadığı 2 an olduğunu vurgulayarak, "Bu maçtan önceki lig maçında çok iyi performans sergilemişti. Bugün şanssızlık yaşadı, bazen bu anlar başınıza gelebilir. Ama ben onların hocaları olarak onları anlıyorum. Onların da yanında olduğumu gösteriyorum. Basın toplantısına biraz geciktik çünkü oyuncularıma dedim ki, 'kimse soyunma odasından çıkmasın.' İzinden önce vedalaşmak istedim onlarla. Oyuncularımıza iyi tatiller diledik. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Taraftarlar da takımlarının arkasında olduğunu gösterdiler. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı amaç için birlikteyiz. Dolayısıyla taraftarın desteği çok önemli. Futbolda olaylar hafta hafta belirlenir. Bugün baktığımız zaman başımıza gelenin bir iş kazası olduğunu düşünüyorum ama her şey maç maç belirleniyor" diye konuştu.