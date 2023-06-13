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Jorge Jesus'tan milli takım sorusuna yanıt: Yeni adresi Brezilya mı?

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'yla görüşmediğini ve herhangi bir teklif almadığını söyledi. Jesus, sarı-lacivertli takımdan ayrılığına ilişkinse, "Çok uzun bir sezon geride kaldı. Fenerbahçe benim için harika bir deneyimdi. İstanbul çok güzel bir şehir. Beni seven bir takımdan ayrıldım." diye konuştu.

Jorge Jesus'tan milli takım sorusuna yanıt: Yeni adresi Brezilya mı?

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'yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve ülkesine dönen , Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen Jesus, "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almak. Hiç Dünya Kupası'na gitmedim. Çok uzun bir sezon geride kaldı. Fenerbahçe'de çalışmak benim için harika bir deneyimdi. İstanbul çok güzel bir şehir. Beni seven bir takımdan ayrıldım. Ay sonuna kadar neler olacağını göreceğiz. Ben de bilmiyorum." dedi.

"BREZİLYA'DAN KİMSE BENİMLE KONUŞMADI"

Brezilya Milli Takımı'ndan kimseyle görüşmediği aktaran Jesus, "Farklı bir organizasyonda mücadele etmek istediğimi söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde yer aldım. Fenerbahçe taraftarını hiçbir şeye değişmeyeceğimi, sadece farklı bir rekabet istediğimi bilmelerini istedim. Benim için bir veda yemeği düzenlendi. Hatta başkan bana 'Geri geleceksin' dedi. Brezilya'dan kimse benimle konuşmadı." açıklamasında bulundu.

Jesus tekrar Portekiz'de çalışmayacağını belirterek, "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Portekizde şampiyonluklar kazandım ama tekrar dönme şansım yok." ifadelerini kullandı.

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