Jorge Jesus'tan transfer açıklaması

SON DAKİKA: Türkiye Kupası: Fenerbahçe 90'da turladı Haberi Görüntüle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, hedefleri olan çeyrek finali elde ettiklerini söyledi.



Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, kupada final oynamayı hedeflediklerini belirtti.



Kazanmanın önemine değinen Jesus, "Hedefimiz olan çeyrek finali elde ettik. Burada final oynamak istiyoruz. Rakibimizin Adana Demirspor maçı bize önemli bir gösterge ve uyarıydı. Onları 4 golle elemişlerdi, rakibimizin değerini biliyorduk. Sonuna kadar savaştılar. Gol buldukları dakikada kalemizde pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk top gol oldu.

İlk yarıda oyunu erkenden çözebilirdik ama rakibimiz iyi savundu, daha fazla gole izin vermedi. 99 dakika savundu ve kontra atak ile duran toptan şans bulmayı denedi. Futbol bu, önemli olan golü bulmanız. Maçın sonunda istediğimizi aldık." diye konuştu.

"FUTBOLU KENDİ BAŞINIZA OYNAMIYORSUNUZ"

Galatasaray maçı dışında oynadıkları diğer tüm müsabakalarda aynı performansı sergilediklerini aktaran Jesus, "Rakipler de bizi izliyor, iyi organize olabiliyorlar. Rakiplerin belli değeri var. Futbolu kendi başınıza oynamıyorsunuz. Bugünkü rakibimiz de defansif organizasyonda iyiydi. Teknik direktörleri yapması gerekeni biliyordu. Hiçbir takım tamamen rakibine üstünlük kuramaz. Rakiplerin de belli değeri var." değerlendirmesinde bulundu.

"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR POZİSYON DAHA VAR"



Deneyimli teknik adam, transfere ilişkin soruya, "Transfer dönemleri geldiği zaman her takım belli ayarlamalar yapmak ister. Takımdan ayrılan ya da takıma katılanlar olabilir. Transfer dönemi açıldığında Samet'i (Akaydın) kadromuza kattık. Gelir gelmez oynamaya başladı ve iyi performans verdi. Tabii her oyuncu gibi geliştireceği şeyler var. Teknik ve fizik kapasitesi var. Transferde takım için en iyisini yapmaya çalışacağız. İsim konuşamam, biz de bilmiyoruz ama bu imkanımız var. Kafamızda transfer yapmayı düşüneceğimiz bir pozisyon daha var." yanıtını verdi.

"VALENCIA O HİSSİYATI VERMİYOR AMA GOLÜ ATIYOR"



Jesus, gol yollarındaki performanslarına ilişkin, "Batshuayi ve Valencia 30 gol attı. Ofansif anlamda güçlüyüz. İstisnalar dışında minimum 2 gol atıyoruz. Transfer döneminde iyileştirmeyi düşündüğümüz pozisyon daha çok savunma. Forvetlerin durumundan memnunum. Pedro sakatlık yaşadı, Serdar Dursun da çok süre almadı ama King, Valencia ve Batshuayi çok gol attı. Bugün de Valencia sonucu belirledi. Onun maçı okuma ve doğru anda gol atma özelliği var. Son bölümde gol atacağını hissediyordum. Bazı oyuncular gol atacağını maç içinde hissettirir. Valencia tam tersi. O hissiyatı vermiyor ama bir bakıyorsunuz golü atıyor." diyerek sözlerini tamamladı.