Jose Morais: "Sivasspor maçı çok kritik"

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak Bodrum FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Bodrum Stadyumu’nda Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.



Yeşil-beyazlılar, hem fiziksel hem de taktiksel olarak zorlu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak mücadelede puan ya da puanlarla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor.



"LİGDE KALMAK İÇİN ÇOK KRİTİK"



Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacaklarını ifade ederek, "Önümüzde 4 maç var. Bu maçları aynı anda oynamayacağımız için şu an sadece Sivas maçına odaklanmış durumdayız. Her zamanki gibi hazırlanıyoruz. Bu karşılaşma iki taraf için de önemli. Ligde kalma açısından çok kritik bir maç oynayacağız. Bunun farkında olarak hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Belli bir kalitemiz var. Oyuncularımız bu kalite doğrultusunda kendilerini en iyi şekilde hazırlıyorlar ve bu maçın önemini biliyorlar. Buraya geldiğimden beri oyuncularımı karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlamaya odaklanıyorum. Maçların sonucu önceden bilinmez, oynadıktan sonra göreceğiz. Ligin son maçına kadar tüm maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.