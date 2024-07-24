Jose Mourinho: Açıkçası kabul edilemez

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Lugano’yu 4-3 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki rövanş maçını da kazanmak istediklerini söyleyen Jose Mourinho, “İlk maçı galibiyetle tamamlamış olduk. İkinci maçımızı İstanbul’da oynayacağız. Taraftarlarımızın yoğun desteğiyle beraber hedefimiz oradan da galibiyetle ayrılıp turu geçmek” ifadelerini kullandı.



“PLASTİK BİR ZEMİNDE OYNAMAK ZORDU”



Karşılaşmanın sentetik çimde oynamasını değerlendiren Mourinho, “Açıkçası maçtan önce bununla ilgili konuşmak istemedim. Bir mazeret sunmak istemedik. Sentetik bir zeminde yani plastik bir zeminde maç oynamak zordu. Futbolcular bu anlamda fazlasıyla zorlandılar. Dripling yapmakta zorlandılar, topun akışı konusunda zorluk yaşadık. Adapte olması zor oldu. Bu sahada, zeminde oynamak zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması kabul edilemez” şeklinde konuştu.



“İYİ BİR KADROYA SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”



Yapılan transferler ve kadro yapısı hakkında da konuşan Mourinho, “Kulübün çıkarmış olduğu işten dolayı mutluyum. Ben buraya geldiğimde kimseden söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini bu noktada yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Bazı oyuncularımızla sadece 3 antrenman gerçekleştirdik. Ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, yönetimimize, sportif direktörümüze, bu konuda efor sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.